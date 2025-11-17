Nueva especie fósil rinde homenaje a Brígida De Gracia, primera paleontóloga marina Ngäbe

Un análisis de fósiles marinos de la Formación Chagres del Mioceno tardío (hace entre 7 y 9 millones de años) permitió el descubrimiento de cuatro nuevas especies, una de ellas nombrada en honor a la panameña Brígida De Gracia, considerada la primera paleontóloga marina Ngäbe del mundo.

La especie, denominada Hoplostethus boyae, fue anunciada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y el paleobiólogo marino Aaron O'Dea, como un reconocimiento a la labor científica de De Gracia, técnica de investigación del laboratorio O’Dea en Naos.

Nueva especie fósil rinde homenaje a Brígida De Gracia

"Brígida es especialista en la identificación de fósiles marinos como corales, briozoos, gasterópodos y bivalvos, y también la única paleontóloga marina Ngäbe del mundo", destacó O'Dea.

Aunque su especialidad son los otolitos pequeñas estructuras calcificadas del oído interno de los peces óseos que suelen preservarse como fósiles, De Gracia ha contribuido durante años al estudio de la fauna marina extinta de Panamá.

La nueva especie, conocida como “reloj anaranjado”, pertenece a la familia Trachichthyidae. Era un pez pequeño de aguas profundas con una longevidad extraordinaria, que podía vivir hasta 200 años. Habitó las costas caribeñas del istmo durante el Mioceno tardío.