MiCultura gradúa 40 Técnicos Superiores en Folklore

Un total de 40 profesionales recibieron su diploma como “Técnico Superior en Folklore” tras culminar su formación en la Escuela Nacional de Folklore Dora Pérez de Zárate, ubicada en la ciudad de Las Tablas. La ceremonia fue realizada en el Teatro Herbert de Castro de la Ciudad de las Artes.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) detalló que entre los graduandos hay cuatro estudiantes extranjeros que se motivaron a estudiar las tradiciones y costumbres panameñas, aportando a un intercambio cultural que fortalece la identidad nacional.

Durante el acto, el profesor Aristides Burgos, director nacional de Educación Artística, felicitó a los nuevos técnicos y los animó a seguir profesionalizándose en la preservación de las raíces culturales del país.

“Ustedes eligieron la escuela como su casa de formación. Ustedes enriquecen nuestra cultura, y la cultura une pueblos. Gracias por llevar nuestra identidad a sus pueblos y traer la suya al nuestro”, expresó Burgos.

El director también destacó que hace apenas unas décadas la formación formal en folklore parecía imposible:

El director también destacó que hace apenas unas décadas la formación formal en folklore parecía imposible:

"En 1988 era impensable hablar de estudios formales de folklore. Ha sido un proceso muy largo. Aquí hay una generación que tardó 2 y 3 años en concluir sus estudios, y sabemos que esto se va a expandir", añadió.

La Escuela Nacional de Folklore Dora Pérez de Zárate, considerada un pilar en la educación cultural del país, continúa formando profesionales dedicados a la investigación, preservación y difusión del patrimonio nacional.