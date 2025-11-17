Aumentan los ataques de cocodrilos en Panamá, según estudio de la UTP

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP) reveló que en los últimos años ha aumentado significativamente el número de conflictos entre cocodrilos y humanos en diversas regiones del país.

De acuerdo con la investigación, la eliminación de la caza del cocodrilo en 1977 y la expansión del desarrollo urbano en zonas cercanas a su hábitat son dos de los factores que han incrementado los encuentros con la especie Crocodylus acutus, conocida como cocodrilo americano.

“En los últimos años, el número de conflictos entre cocodrilos y humanos ha aumentado de forma significativa. Para hacer frente a esta problemática, es necesario realizar estudios globales sobre la dinámica y la genética poblacional de la especie, así como un inventario nacional”, explicó la doctora Miryam Venegas, investigadora asociada al Cemcit AIP. “En los últimos años, el número de conflictos entre cocodrilos y humanos ha aumentado de forma significativa. Para hacer frente a esta problemática, es necesario realizar estudios globales sobre la dinámica y la genética poblacional de la especie, así como un inventario nacional”, explicó la doctora Miryam Venegas, investigadora asociada al Cemcit AIP.

Para este estudio se aplicaron metodologías basadas en el Manual de Monitoreo del Cocodrilo de Pantano, respaldado por el Grupo Mundial de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La investigación fue financiada por la SENACYT, a través de la Convocatoria Pública de Fomento a la Investigación y Desarrollo (FID).

Cocodrilo americano, presente en 18 países

El cocodrilo americano es la especie de cocodrilo con mayor distribución en el neotrópico, presente en 18 países, y aunque es principalmente estuarino, también habita en lagos salobres y cuerpos de agua dulce. Su presencia es clave para los ecosistemas, ya que ayuda a controlar la densidad de especies presa y mantener el equilibrio ecológico.

Los científicos advierten que, sin una estrategia nacional de monitoreo y educación ambiental, los conflictos podrían seguir en aumento, especialmente en áreas donde la urbanización ha avanzado sobre cuerpos de agua utilizados por la especie.