IFARHU anuncia la fecha de apertura del Concurso General de Becas 2026

El IFARHU indica que, para participar en el Concurso General de Becas 2026, el promedio mínimo requerido para los estudiantes escolares es de 4.5.

IFARHU anuncia apertura Concurso General de becas 2026.

Ana Canto
En una entrevista con Telemetro Reporta, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que el Concurso General de Becas 2026 será abierto en enero para todos los estudiantes interesados en preinscribirse.

Concurso General de Becas 2026: promedios para aplicar

  • Estudiantes de Primaria, Premedia y Media: promedio académico mínimo de 4.5 en escala de 5.0.
  • Estudiantes de primer ingreso universitario: promedio académico mínimo de 4.5 en escala de 5.0.
  • Estudiantes de continuación de carrera: índice a partir de 2.0 en escala de 3.0 en la carrera de Licenciatura que cursa actualmente.
  • Estudiantes de Posgrado y Maestrías: índice a partir de 2.0 en escala de 3.0 en su Licenciatura previa al Posgrado o Maestría.

¿Pueden participar del Concurso General de Becas los estudiantes extranjeros?

De acuerdo con el IFARHU, podrán participar los extranjeros que certifiquen, a través del Servicio Nacional de Migración, que han residido en Panamá por 10 años o más.

