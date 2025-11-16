Reforma electoral: firmar por independiente implicaría renunciar a partidos

Una propuesta aprobada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) ha generado una fuerte polémica en el debate político nacional. La modificación establece que todo ciudadano inscrito en un partido político que firme en respaldo a un candidato de libre postulación o independiente será considerado como renunciante automático al colectivo.

La propuesta, que aún deberá ser discutida en la Asamblea Nacional como parte del paquete de reformas al Código Electoral, ha despertado críticas entre sectores ciudadanos y especialistas, quienes advierten que podría vulnerar derechos políticos y limitar la participación democrática.

¿Por qué genera controversia firmar por un independiente?

Polémica por modificación aprobada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales que establece que cualquier ciudadano inscrito en un partido político que firme en respaldo a un candidato de libre postulación, incurrirá en una renuncia al colectivo.

Actualmente, los miembros de partidos pueden firmar para respaldar candidaturas independientes sin perder su afiliación. Sin embargo, con esta propuesta, la firma sería interpretada como una renuncia directa al partido, sin necesidad de un trámite adicional.

Para sus defensores, la medida busca evitar que partidos políticos financien o manipulen candidaturas independientes. Pero quienes se oponen consideran que representa un retroceso en la libertad de participación política y una forma de penalizar el apoyo ciudadano.