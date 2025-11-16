¿Cuándo pagan el décimo tercer mes? Fechas claves para el sector público y privado

El tercer pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025 se realizará en el mes de diciembre tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, según el calendario establecido por las autoridades.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El desembolso forma parte de los derechos laborales garantizados por la legislación panameña desde 1971, con el fin de brindar un ingreso adicional al trabajador por los servicios prestados durante el año.

Fechas oficiales del pago del décimo tercer mes 2025

Sector público: miércoles 4 de diciembre de 2025

miércoles 4 de diciembre de 2025 Sector privado: lunes 15 de diciembre de 2025

¿Cómo se calcula el Décimo Tercer Mes?

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos TReporta

El cálculo se hace tomando en cuenta todos los ingresos salariales acumulados durante el periodo, incluyendo horas extras, bonificaciones y comisiones.

Fórmula oficial:

Ingresos x 4 / 12 = Monto del Décimo

Ejemplo: Si un trabajador recibió B/. 3,600 entre agosto y diciembre: 3,600 x 4 / 12 = B/. 1,200