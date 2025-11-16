Nuevo Salario mínimo: Trabajadores proponen que sea $900.00, empresarios y gobierno evalúan

Tras la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo el pasado sábado 15 de noviembre, inició oficialmente el proceso de discusión para fijar las nuevas tasas salariales que deberán regir a partir de enero de 2026.

Durante la sesión inaugural, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reiteró que el ajuste salarial debe analizarse con responsabilidad:

“El salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arenga de centavos o de números, es una decisión que impacta en las familias”, sostuvo. “El salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arenga de centavos o de números, es una decisión que impacta en las familias”, sostuvo.

Trabajadores proponen salario mínimo de $900 en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989793825963782467&partner=&hide_thread=false Tras la instalación de la Comisión de Salario Mínimo este sábado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, @Jackyenpositivo Muñoz, hizo un llamado “a no hacer expectativas, precisamente, a tomar decisiones con responsabilidad. Que las consignas no sean más fuertes que las… pic.twitter.com/UtrmNmZR7D — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2025

En esta primera etapa, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) propuso elevar el salario mínimo a 900 dólares mensuales, una cifra que, aseguran, responde al aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La ministra Muñoz pidió evitar crear falsas expectativas y recordó que cualquier decisión afectará tanto a los trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas:

“La columna vertebral de este país son las pymes, y son las más afectadas cuando se toman decisiones llenas de pasión”, advirtió. “La columna vertebral de este país son las pymes, y son las más afectadas cuando se toman decisiones llenas de pasión”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1989831540935987455&partner=&hide_thread=false Proyecto del nuevo salario mínimo en Panamá será discutido en cuatro sesiones a partir de este miércoles 19 de noviembre. https://t.co/2DLDUimvAL — Telemetro (@Telemetro) November 15, 2025

Sesiones y metodología

Según el Mitradel, la propuesta es realizar cuatro sesiones durante los días miércoles, iniciando la próxima semana. En esta fase se escucharán las posiciones de los sectores laboral, empresarial y gubernamental.

Muñoz destacó que esta vez el proceso será más eficiente, reduciendo costos y evitando los recorridos nacionales que en el pasado superaban los B/.120,000 sin lograr consensos.

Ahora, el costo estimado ronda los B/.9,000, con el compromiso de lograr un acuerdo antes de fin de año y emitir el decreto antes del 31 de diciembre de 2025.