Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2025 - 08:16

Nuevo Salario mínimo: Trabajadores proponen que sea $900.00, empresarios y gobierno evalúan

Trabajadores solicitan salario mínimo de $900 mientras Gobierno y empresarios evalúan propuestas. Comisión analizará ajuste que regirá desde 2026.

Aumento al salario mínimo

Aumento al salario mínimo

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tras la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo el pasado sábado 15 de noviembre, inició oficialmente el proceso de discusión para fijar las nuevas tasas salariales que deberán regir a partir de enero de 2026.

Durante la sesión inaugural, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reiteró que el ajuste salarial debe analizarse con responsabilidad:

“El salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arenga de centavos o de números, es una decisión que impacta en las familias”, sostuvo. “El salario mínimo no es una cifra. No podemos hacer arenga de centavos o de números, es una decisión que impacta en las familias”, sostuvo.

Trabajadores proponen salario mínimo de $900 en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989793825963782467&partner=&hide_thread=false

En esta primera etapa, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) propuso elevar el salario mínimo a 900 dólares mensuales, una cifra que, aseguran, responde al aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La ministra Muñoz pidió evitar crear falsas expectativas y recordó que cualquier decisión afectará tanto a los trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas:

“La columna vertebral de este país son las pymes, y son las más afectadas cuando se toman decisiones llenas de pasión”, advirtió. “La columna vertebral de este país son las pymes, y son las más afectadas cuando se toman decisiones llenas de pasión”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1989831540935987455&partner=&hide_thread=false

Sesiones y metodología

Según el Mitradel, la propuesta es realizar cuatro sesiones durante los días miércoles, iniciando la próxima semana. En esta fase se escucharán las posiciones de los sectores laboral, empresarial y gubernamental.

Muñoz destacó que esta vez el proceso será más eficiente, reduciendo costos y evitando los recorridos nacionales que en el pasado superaban los B/.120,000 sin lograr consensos.

Ahora, el costo estimado ronda los B/.9,000, con el compromiso de lograr un acuerdo antes de fin de año y emitir el decreto antes del 31 de diciembre de 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Salario mínimo en Panamá: proyecto será discutido en cuatro sesiones desde este miércoles

Ajuste al salario mínimo: MITRADEL instala Comisión Nacional este sábado 15 de noviembre

Expertos se refieren a la instalación de la Mesa de Salario Mínimo y la situación del país

Recomendadas

Más Noticias