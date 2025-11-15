Sepultan los restos identificados de una víctima de la invasión de 1989 en Panamá.

El jueves 13 de noviembre, durante un acto solemne de restitución e inhumación de los restos identificados de una víctima de la invasión militar de los Estados Unidos a Panamá, se realizó el sepelio de Luis Carlos Méndez Hernández (Q.E.P.D.) en el cementerio Jardín de Paz.

La identificación científica fue realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). La diligencia estuvo dirigida por autoridades del Ministerio Público y del IMELCF, y contó con el acompañamiento de miembros de la Comisión 20 de Diciembre de 1989 y familiares del fallecido.

La Comisión detalló que los restos de Méndez Hernández fueron entregados a su hermana, Carmen Méndez Hernández, por la fiscal superior de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, Geomara Guerra Miranda.

Asimismo, el diácono Víctor González, de la Iglesia Señor de Los Milagros, realizó el rito de bendición de los restos antes de la sepultura, acompañando a los familiares en un momento de recogimiento.

“Luis Carlos tenía 19 años, era estudiante y residía en Las Mañanitas de Tocumen en la ciudad de Panamá. Murió el 23 de diciembre de 1989, por herida por proyectil de arma de fuego penetrante al tórax”, indica la Comisión 20 de Diciembre.