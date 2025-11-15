Nuevo decreto ejecutivo regula las acciones de huelga en el sector público.

El Gobierno Nacional ha publicado un nuevo decreto que regula las acciones de huelga en el sector público, el cual reglamenta los artículos 485, 486, 487 y 488 del Código de Trabajo.

“El derecho a huelga lo tienen todos los trabajadores de la forma correcta, pero no podemos dañar al pueblo panameño y no podemos hacer que un solo sector mande al país, no puede pasar”, resaltó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz.

De acuerdo con el artículo 485 del Código de Trabajo, los colaboradores públicos de comunicaciones y transportes, los de gas, los de luz y energía eléctrica, los de limpia y los de aprovisionamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación cuando se refieran a artículos de primera necesidad, podrán hacer uso del derecho de huelga sujetándose a los mismos requisitos señalados para la huelga de los demás trabajadores.