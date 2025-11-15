Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 16:23

Nombramiento del MEDUCA 2026: requisitos y periodo de postulación

El MEDUCA indicó que toda la documentación requerida a los docentes debe ser entregada en un expediente foliado.

Nombramiento del MEDUCA 2026.

Nombramiento del MEDUCA 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que, desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre, estará habilitado el periodo de convocatoria para el concurso de nombramiento de maestros y profesores para los centros educativos de formación integral bilingüe, correspondiente al año escolar 2026.

Concurso de nombramiento del MEDUCA 2026

Apertura de inscripciones

  • Del 19 al 20 de noviembre de 2025

Periodo de postulación

  • Del 21 al 25 de noviembre de 2025

Lugar y hora de la entrega de documentos

  • Dirección Regional de Educación, a partir de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entidad indicó que toda la documentación requerida debe ser entregada en un expediente foliado, con su respectivo índice, y además grabada en un dispositivo USB.

Requisitos generales para la convocatoria del MEDUCA 2026

  • Ser ciudadano panameño
  • Gozar de buena salud física y mental
  • No estar suspendido del cargo o inhabilitado para ejercer funciones públicas.
  • No estar separado del cargo por orden de la autoridad competente.
  • No haber sido destituido disciplinariamente en el Ministerios de Educación y/o condenado que pugnen contra el pudor y la libertad sexual o por mal manejo de fondos públicos.
  • Tener inscrito en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y/o demás documentos exigidos para el cargo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1989360497679032416&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Salario mínimo en Panamá: proyecto será discutido en cuatro sesiones desde este miércoles

Policía Nacional captura a uno de los más buscados por homicidio en Chiriquí

IFARHU continúa el segundo pago del PASE-U en las provincias de Bocas del Toro y Panamá

Recomendadas

Más Noticias