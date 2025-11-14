Vacantes en el Meduca: Abren convocatoria del Concurso General de Nombramientos a docentes

El Ministerio de Educación ( Meduca ) anunció el inicio de la convocatoria para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores correspondiente al año escolar 2026, proceso mediante el cual se asignarán vacantes permanentes en centros educativos oficiales del país.

Según la entidad, el periodo de convocatoria inicia el 14 de noviembre, mientras que la apertura del proceso está programada para los días 24 y 25 de noviembre. El periodo de postulación mediante la plataforma Provel se extenderá del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Requisitos para participar en el concurso del MEDUCA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1989339650864152988?s=20&partner=&hide_thread=false Inicia la convocatoria para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026. #ConPasoFirme #SomosMeduca pic.twitter.com/Rx2htClzas — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) November 14, 2025

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Ser ciudadano panameño .

. Gozar de buena salud física y mental .

. No estar suspendido del cargo dentro del Meduca.

dentro del Meduca. No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo, según el decreto correspondiente.

para ejercer el cargo, según el decreto correspondiente. No estar inhabilitado para ejercer funciones públicas .

. No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

por orden de autoridad competente. No haber sido destituido disciplinariamente en el Meduca.

en el Meduca. No haber sido condenado penalmente por delitos contra el pudor, libertad sexual o mal manejo de fondos públicos.

por delitos contra el pudor, libertad sexual o mal manejo de fondos públicos. Contar con los títulos, créditos y documentos exigidos para el cargo al que se desea aplicar.

Documentos indispensables para postular

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989367507254411298&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Educación (@MeducaPma) lanzó la convocatoria para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores en centros educativos de formación integral bilingüe para el año escolar 2026.



La convocatoria incluye vacantes en los centros educativos: Colegio… pic.twitter.com/igqP7goFHM — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025

Los documentos deben subirse a la plataforma Provel y no pueden exceder los 600 KB. Los requisitos documentales son:

Certificado de salud física , expedido por un médico general o especialista.

, expedido por un médico general o especialista. Certificado de salud mental , expedido por un médico psiquiatra.

, expedido por un médico psiquiatra. Certificado de antecedentes penales, emitido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), según la Ley 14 de 2010.

Estos documentos serán aceptados solo si fueron expedidos dentro de los 30 días calendario previos al último día del periodo de postulación. El Meduca recordó a los interesados que deben revisar cuidadosamente los requisitos para evitar rechazos y completar todo el proceso dentro de los plazos establecidos.