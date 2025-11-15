Instalan la Comisión Nacional de Salario Mínimo en Panamá para iniciar la nueva revisión

Este sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo , tal como establece el artículo 174 del Código de Trabajo, que regula la revisión periódica del salario mínimo en Panamá.

En estas mesas de trabajo se analizarán las condiciones de los sectores económicos del país para buscar puntos de consenso.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, señaló recientemente que, si bien el sector empresarial enfrenta dificultades, el trabajador panameño también vive una situación compleja.

Ante este panorama, la Ley establece las tasas de salario mínimo por región y actividad económica, las cuales deben revisarse con responsabilidad para garantizar y honrar los beneficios que corresponden a los trabajadores.

La comisión está integrada por representantes del sector empresarial, del sector trabajador y del sector gubernamental, con el propósito de acordar un salario mínimo que refleje la realidad económica del país.