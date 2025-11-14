Ajuste al salario mínimo: MITRADEL instala Comisión Nacional este sábado 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre será instalada la Comisión Nacional de Salario Mínimo , un espacio tripartito en el que trabajadores, empleadores y el Gobierno buscarán consensuar el ajuste salarial que regirá en Panamá a partir de 2026.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que durante esta sesión inaugural también se aprobará el reglamento interno y el calendario de trabajo de la comisión.

"Los dos primeros días serán las ponencias de los técnicos; luego vendrán las propuestas y escucharemos al sector trabajador, que deberá inscribirse para participar en la mesa", señaló Muñoz, quien adelantó que las jornadas tendrán una duración aproximada de seis horas diarias, con posibilidad de reuniones extraordinarias.

Definición del ajuste al Salario Mínimo que regirá desde 2026

Este sábado 15 de noviembre será instalada la Comisión Nacional de Salario Mínimo, especialistas explicaron que posiblemente no habrá un acuerdo, y recomiendan tomar en cuenta la inflación para una decisión. pic.twitter.com/6UeFjgP71u — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025

Aunque el proceso apenas inicia, especialistas han advertido que existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo, tal como ha ocurrido en periodos anteriores. Subrayan que cualquier decisión debe considerar indicadores clave como la inflación, el costo de vida y las condiciones económicas de cada sector productivo.

El objetivo del Mitradel es que, antes del 31 de diciembre, se emita el nuevo Decreto de Salario Mínimo, que regirá en todo el país a partir del 1 de enero de 2026.

Muñoz añadió que se invitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para acompañar el proceso como observador técnico, reforzando la transparencia y rigor de la mesa de diálogo.