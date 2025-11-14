Presidente y primera dama llevan 'Misión Patitas' y feria interinstitucional a La Pintada

El presidente de la República , José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron este viernes el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, para supervisar diversas jornadas sociales coordinadas por el Despacho de la Primera Dama.

Durante el recorrido por los predios del Palacio Municipal Justa Moreno de Conte, las autoridades inspeccionaron la 18.ª jornada de “Misión Patitas”, dirigida a la esterilización de mascotas, así como las ferias “Amor sobre Ruedas”, “Ver y Oír para Aprender” y una actividad interinstitucional en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Desde septiembre de 2024, el programa “Misión Patitas” ha logrado esterilizar 15,580 perros y gatos en todo el país. La jornada de cuatro días en La Pintada busca sumar 2,000 esterilizaciones adicionales. El presidente felicitó a los organizadores y anunció que, como parte de sus promesas de campaña, próximamente colocará la primera piedra del Hospital de Mascotas, que estará ubicado en Juan Díaz.

Presidente y primera dama llevan 'Misión Patitas'

image

"Misión Patitas" continuará su labor con visitas programadas a Colón el próximo fin de semana y a Chiriquí en diciembre, con la meta de realizar 1,000 esterilizaciones en cada provincia.

La pareja presidencial visitó los puntos de venta de arroz del IMA, interactuó con los asistentes de las ferias y subió a la clínica móvil de “Amor sobre Ruedas”, donde se realizan mamografías. Asimismo, entregaron enseres del hogar a las señoras Amarilis Pinzón y Mónica Martínez, residentes en La Pintada.

La jornada concluyó con una reunión en la residencia de la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez, para escuchar necesidades planteadas por las autoridades locales. Durante el recorrido, acompañaron también la diputada Dana Castañeda y representantes de corregimientos.