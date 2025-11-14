Presidente Mulino sanciona Ley 496 sobre perdón de la víctima en casos penales

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sancionó la Ley 496, una norma que adiciona el artículo 115-A al Código Penal y que establece el perdón de la víctima como causa de extinción de la pena en una lista delimitada de delitos.

De acuerdo con el nuevo artículo 115-A, este mecanismo podrá aplicarse en los siguientes casos:

Homicidio culposo simple

Lesiones personales simples y lesiones culposas leves

y Hurto simple

Apropiación indebida

Estafa y otros fraudes

Usurpación

Daños

Delitos cometidos con choque , siempre que el perjuicio económico no afecte gravemente el patrimonio de la víctima

, siempre que el perjuicio económico no afecte gravemente el patrimonio de la víctima Delitos contra la propiedad intelectual que no representen peligro para la salud pública

que no representen peligro para la salud pública Calumnia e injuria

Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto

e Falsificación de documentos en perjuicio de particulares

Presidente Mulino sanciona Ley 496 que permite el perdón de la víctima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989321177018319163&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sancionó la Ley 496 del 13 de noviembre de 2025 que adiciona un artículo al Código Penal sobre el perdón de la víctima como causa de la extinción de la pena.



De acuerdo con la ley, el perdón de la víctima como causa de la extinción de la… pic.twitter.com/gS8vCK4dw1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025

La ley aclara que en ningún caso se aplicará este beneficio en delitos contra la libertad e integridad sexual, manteniéndose como delitos excluidos del perdón.

Asimismo, para que el perdón sea admitido en los delitos mencionados, deberán cumplirse las mismas condiciones establecidas en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que regula los requisitos para el desistimiento de la pretensión punitiva.

Con esta reforma, el Gobierno busca ofrecer una vía alternativa para resolver ciertos conflictos penales considerados de menor gravedad, siempre bajo la voluntad expresa de la víctima y los controles del sistema de justicia.