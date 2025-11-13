¡No se las pierda! Agroferias del IMA para este viernes 14 de noviembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este viernes 14 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
- Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.
Veraguas
- Cancha techada de Martín grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Colón
- Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
- Parque de El Espino, corregimiento Feuillet, distrito de La Chorrera.
Herrera
- Feria San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.
Darién
- Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.
Panamá Este
- Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo.
Coclé
- Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.