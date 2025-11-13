Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 17:56

¡No se las pierda! Agroferias del IMA para este viernes 14 de noviembre a nivel nacional

El IMA recuerda a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para participar de las Agroferias.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este viernes 14 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del viernes 14 de noviembre

Los Santos

  • Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Cancha techada de Martín grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Colón

  • Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
  • Parque de El Espino, corregimiento Feuillet, distrito de La Chorrera.

Herrera

  • Feria San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.

Darién

  • Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.

Panamá Este

  • Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo.

Coclé

  • Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.
