¡No se las pierda! Agroferias del IMA para este viernes 14 de noviembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este viernes 14 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.