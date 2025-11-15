Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 10:55

Calendario del IFARHU para recepción de documentos a estudiantes universitarios

El IFARHU informó que el nuevo anuncio sobre la recepción de documentos tiene como objetivo actualizar la información académica de los estudiantes.

Estudiantes univeristarios del IFARHU.

Estudiantes univeristarios del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a los estudiantes universitarios beneficiarios de becas que, a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una jornada especial para la recepción de documentos físicos.

Esta medida tiene como objetivo actualizar la información académica requerida para el proceso de pago de becas.

Acceda al calendario de recepción de documentos ingresando aquí.

IFARHU: documentos que deben presentar los estudiantes universitarios

Universidad de Panamá

  • Créditos oficiales del primer semestre 2025
  • Matrícula del segundo semestre de 2025, con sello fresco.
  • Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, para los que no hayan entregado anteriormente.

Universidades Particulares

  • Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025
  • Matrícula de Tercer cuatrimestre 2025.
  • Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, para los que no hayan entregado anteriormente.
El IFARHU detalló que las universidades que cuentan con un acuerdo de envío digital deberán cargar en línea los créditos y recibos de matrícula de sus estudiantes.

Estas universidades son:

  • Universidad Tecnológica de Panamá
  • UDELAS
  • ISAE Universidad
  • Universidad Latina de Panamá
  • Universidad Interamericana de Panamá
  • Universidad Americana
  • UMECIT
  • Quality Leadership University
  • USMA
  • Universidad del Istmo
  • Universidad Tecnológica Oteima
  • UNACHI
  • UMIT
  • Columbus University

Es importante destacar que este grupo de universidades enviará directamente al IFARHU la información requerida para el desembolso del beneficio, por lo que los estudiantes no deberán entregar documentación física en las oficinas de la institución.

Documentos a entregar en línea

  • Universidades estatales: Matrícula del segundo semestre.
  • Universidades particulares: Créditos del segundo cuatrimestre y matrícula del tercer cuatrimestre.
