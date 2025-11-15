Calendario del IFARHU para recepción de documentos a estudiantes universitarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó a los estudiantes universitarios beneficiarios de becas que, a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una jornada especial para la recepción de documentos físicos.

Esta medida tiene como objetivo actualizar la información académica requerida para el proceso de pago de becas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Acceda al calendario de recepción de documentos ingresando aquí.

IFARHU: documentos que deben presentar los estudiantes universitarios

Universidad de Panamá

Créditos oficiales del primer semestre 2025

Matrícula del segundo semestre de 2025, con sello fresco.

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, para los que no hayan entregado anteriormente.

Universidades Particulares

Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025

Matrícula de Tercer cuatrimestre 2025.

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, para los que no hayan entregado anteriormente.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El IFARHU informa que desde el lunes 17 de noviembre de 2025 iniciará una jornada especial de recepción de documentos físicos para actualizar la información académica requerida para el pago de becas." View this post on Instagram

El IFARHU detalló que las universidades que cuentan con un acuerdo de envío digital deberán cargar en línea los créditos y recibos de matrícula de sus estudiantes.

Estas universidades son:

Universidad Tecnológica de Panamá

UDELAS

ISAE Universidad

Universidad Latina de Panamá

Universidad Interamericana de Panamá

Universidad Americana

UMECIT

Quality Leadership University

USMA

Universidad del Istmo

Universidad Tecnológica Oteima

UNACHI

UMIT

Columbus University

Es importante destacar que este grupo de universidades enviará directamente al IFARHU la información requerida para el desembolso del beneficio, por lo que los estudiantes no deberán entregar documentación física en las oficinas de la institución.

Documentos a entregar en línea