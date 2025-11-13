Segundo pago del PASE-U finaliza este viernes: conoce los centros habilitados

Segundo pago del PASE-U finaliza este viernes 14 de noviembre. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el viernes 14 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Pago del PASE-U para el viernes 14 de noviembre Guna Yala Aligandí

Narganá Comarca Emberá Wounaan Cémaco: Lajas Blancas y Cirilo Guaynora Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse