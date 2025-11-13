Eliminatorias mundialistas 2025 Deportes -  13 de noviembre de 2025 - 17:28

Guatemala vs. Panamá: fuerte operativo de seguridad en El Trébol por el partido de eliminatorias mundialistas

Luego de los incidentes registrados durante la llegada de la Selección de Panamá a Guatemala, se reforzó la seguridad previo al partido.

Fuerte operativo de seguridad previo al partido Guatemala vs. Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

En los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, la Policía Civil de Guatemala ha reforzado la seguridad ante el partido entre Guatemala y Panamá, luego de los incidentes registrados la noche del miércoles durante la llegada de la Marea Roja a la capital guatemalteca.

Ambas selecciones se enfrentarán este jueves a las 9:00 p.m. (hora de Panamá) en el quinto partido de las eliminatorias mundialistas.

Según la tabla de posiciones, Panamá se mantiene en el segundo puesto, por detrás de Surinam, mientras que Guatemala ocupa la tercera posición y El Salvador, el cuarto lugar.

Guatemala vs. Panamá: ¿dónde ver el partido de eliminatorias?

El encuentro será transmitido en vivo por RPCTV y Telemetro, desde las 9:00 p.m., para toda la afición panameña.

