Guatemala vs. Panamá: fuerte operativo de seguridad en El Trébol por el partido de eliminatorias mundialistas

En los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, la Policía Civil de Guatemala ha reforzado la seguridad ante el partido entre Guatemala y Panamá, luego de los incidentes registrados la noche del miércoles durante la llegada de la Marea Roja a la capital guatemalteca.
Según la tabla de posiciones, Panamá se mantiene en el segundo puesto, por detrás de Surinam, mientras que Guatemala ocupa la tercera posición y El Salvador, el cuarto lugar.
Guatemala vs. Panamá: ¿dónde ver el partido de eliminatorias?
El encuentro será transmitido en vivo por RPCTV y Telemetro, desde las 9:00 p.m., para toda la afición panameña.