Así recibió Guatemala a la Selección de Panamá: insultos y amenazas; Fepafut pedirá sanción

La Selección de Panamá fue recibida con insultos, amenazas y gestos obscenos a su llegada a Guatemala, la noche de este miércoles, en la antesala del partido eliminatorio que ambas selecciones disputarán este jueves 13 de noviembre.
Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo de aficionados guatemaltecos que cerraron la vía e impidieron el paso del bus que trasladaba a los jugadores panameños hacia el hotel de concentración. Algunos incluso cubrieron sus rostros con capuchas y lanzaron gritos ofensivos al equipo canalero.
Así recibió Guatemala a la Selección de Panamá
Ante esta situación, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que enviará una carta formal a la FIFA y a la Concacaf, denunciando la falta de garantías de seguridad y solicitando que el compromiso se dispute a puertas cerradas para proteger la integridad de los jugadores y el cuerpo técnico.
Las autoridades deportivas panameñas reiteraron que el fútbol debe ser un espacio de respeto y competencia sana, e instaron a los organizadores locales y a la policía guatemalteca a reforzar las medidas de seguridad antes, durante y después del encuentro.
Carta a la FIFA por la selección de Panamá
La Federación Panameña de Fútbol enviará una carta a la FIFA y a Concacaf, en la que señala la falta de garantías de seguridad y expresa preocupación ante el partido de este jueves ante Guatemala. Adjuntará como evidencia los vídeos en los que la Selección Nacional de Panamá fue recibida con amenazas e insultos a su llegada a este país.