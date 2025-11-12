Selección de Panamá vs. Guatemala: jugadores convocados y novedades del partido

Partido de la Selección de Panamá vs. Guatemala. FEPAFUT

Por Ana Canto La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el quinto partido de las eliminatorias mundialistas, desde el Estadio El Trébol, en la ciudad de Guatemala, a partir de las 9:00 p.m.

Entre las novedades para este encuentro, en la lista de convocados anunciada la semana pasada, se incorporaron recientemente los jugadores Jorge Gutiérrez e Iván Anderson.

