Selección de Panamá vs. Guatemala: jugadores convocados y novedades del partido

La Selección de Panamá busca asumir el liderato del grupo A de las eliminatorias mundialistas, donde actualmente se mantienen en el segundo lugar.

Partido de la Selección de Panamá vs. Guatemala.

Por Ana Canto

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el quinto partido de las eliminatorias mundialistas, desde el Estadio El Trébol, en la ciudad de Guatemala, a partir de las 9:00 p.m.

Entre las novedades para este encuentro, en la lista de convocados anunciada la semana pasada, se incorporaron recientemente los jugadores Jorge Gutiérrez e Iván Anderson.

Los dirigidos por Thomas Christiansen partieron este miércoles hacia tierras guatemaltecas con el objetivo de continuar su preparación para el compromiso, en busca de asumir el liderato del grupo, donde actualmente se mantienen en el segundo lugar, tras vencer a El Salvador y empatar con Surinam en el mes de octubre.

Convocados de la Selección de Panamá

Porteros

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio

Defensas

  • Andrés Andrade
  • César Blackmann
  • Fidel Escobar
  • Carlos Harvey
  • Jiovany Ramos
  • Amir Murillo
  • Eric Davis
  • Edgardo Fariña

Volantes

  • Aníbal Godoy
  • Jovani Welch
  • Edward Cedeño
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Édgar Bárcenas
  • Adalberto Carrasquilla
  • Ismael Díaz
  • Azarias Londoño
  • Omar Browne
  • Alberto Quintero

Delanteros

  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
