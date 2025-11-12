Selección de Panamá vs. Guatemala: jugadores convocados y novedades del partido

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el quinto partido de las eliminatorias mundialistas, desde el Estadio El Trébol, en la ciudad de Guatemala, a partir de las 9:00 p.m.
Los dirigidos por Thomas Christiansen partieron este miércoles hacia tierras guatemaltecas con el objetivo de continuar su preparación para el compromiso, en busca de asumir el liderato del grupo, donde actualmente se mantienen en el segundo lugar, tras vencer a El Salvador y empatar con Surinam en el mes de octubre.
Convocados de la Selección de Panamá
Porteros
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
Defensas
- Andrés Andrade
- César Blackmann
- Fidel Escobar
- Carlos Harvey
- Jiovany Ramos
- Amir Murillo
- Eric Davis
- Edgardo Fariña
Volantes
- Aníbal Godoy
- Jovani Welch
- Edward Cedeño
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- Édgar Bárcenas
- Adalberto Carrasquilla
- Ismael Díaz
- Azarias Londoño
- Omar Browne
- Alberto Quintero
Delanteros
- Cecilio Waterman
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez