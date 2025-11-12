Diógenes Galván: Inicia recolección de firmas para revocatoria del alcalde de Colón

El Tribunal Electoral (TE) informó que desde este miércoles 12 de noviembre de 2025 inició oficialmente el proceso de recolección de firmas de apoyo para la revocatoria de mandato en contra del alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván .

De acuerdo con la institución, se requiere la recolección de 52,149 firmas, cifra que representa el 30% de los 173,829 electores inscritos en el Padrón Electoral Final utilizado en las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2024.

Recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de Colón

El Tribunal Electoral ( @tepanama) comunica que desde este miércoles 12 de noviembre inició el proceso de recolección de firmas de apoyo para la revocatoria de mandato en contra del alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván.



El TE precisó que las personas que deseen respaldar esta iniciativa deben estar inscritas en el padrón electoral del distrito de Colón y mantener sus derechos ciudadanos vigentes. La solicitud de revocatoria fue presentada por Miguel Ángel Rodríguez, y el proceso contará con un plazo de 120 días calendario para la recolección de las firmas requeridas.

El Tribunal Electoral recordó que el mecanismo de revocatoria de mandato es un derecho ciudadano consagrado en la legislación panameña, que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular.