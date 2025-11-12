¿Bajará o subirá la gasolina? Cambio en el precio del Combustible desde el 14 de noviembre

Los precios del combustible en Panamá registrarán un nuevo incremento esta semana, según la actualización anunciada por la Secretaría Nacional de Energía (SNE). A partir de este viernes 14 de noviembre de 2025, los combustibles líquidos reflejarán los siguientes ajustes por litro:

Precio actual del combustible en Panamá y Colón

Por litro la gasolina de 95 octanos tendrá una variación de +0.032 centésimos, la de 91 octanos tendrá un ajuste de +0.035 centésimos, y el diésel de +0.045… pic.twitter.com/tnuc3wvMCM — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2025

En las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.3.32

B/.3.32 Gasolina de 91 octanos: B/.3.21

B/.3.21 Diésel: B/.3.24

Estos precios estarán vigentes desde el 14 hasta el 28 de noviembre de 2025, según lo establecido por la SNE.

El nuevo ajuste forma parte de las revisiones quincenales que realiza la entidad, en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.