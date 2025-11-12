CSS incorpora técnica con reflector para cirugías precisas de cáncer de mama

La Caja de Seguro Social ( CSS ) continúa fortaleciendo su capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama mediante la incorporación de técnicas modernas y seguras. Recientemente, la institución inició el uso de un reflector, un pequeño marcador que permite identificar con alta precisión lesiones o tumores antes de la cirugía, mejorando la planificación y los resultados quirúrgicos.

Este dispositivo, de tamaño similar a un grano de arroz, fue implantado por primera vez en una paciente de 63 años en el Centro de Imágenes Médicas Avanzadas de la Ciudad de la Salud. El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad de Imágenes Mamarias de la CSS.

CSS introduce moderna técnica con reflector

El doctor Edghar Vän Vega, radiólogo de la Unidad, explicó que este avance reemplaza la técnica tradicional del arpón, que consiste en colocar un alambre dentro de la mama el mismo día de la cirugía, lo que genera incomodidad, ansiedad y limita la flexibilidad en la programación quirúrgica.

En contraste, el reflector puede colocarse días o semanas antes, es mínimamente invasivo y ofrece mayor comodidad para la paciente.

La implantación se realiza bajo anestesia local, utilizando una aguja especial diseñada para este procedimiento. Durante la cirugía, el equipo médico localiza el reflector mediante una sonda electromagnética, lo que permite identificar con exactitud el sitio de la lesión y realizar resecciones más precisas, preservando una mayor cantidad de tejido sano.