Centro de Salud de Río Hato inicia atención en modernas instalaciones del MINSA

El Centro de Salud de Río Hato, en la provincia de Coclé, comenzó oficialmente la atención al público en sus nuevas instalaciones, ofreciendo servicios médicos integrales a los residentes del distrito de Antón, informó el Ministerio de Salud (MINSA).
Con esta modernización, más de 17 mil personas del corregimiento de Río Hato y comunidades cercanas se beneficiarán de una infraestructura renovada y equipada para fortalecer la atención primaria en salud.
El nuevo centro cuenta con consultorios de medicina general, odontología, ginecología, laboratorio clínico, vacunación y farmacia, además de áreas de urgencias y espacios adaptados para adultos mayores, embarazadas y niños.
El MINSA destacó que esta obra forma parte del plan de fortalecimiento de la red pública de salud, enfocado en acercar los servicios médicos a las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de la población. Autoridades locales y representantes de salud participaron en el acto de apertura, resaltando el impacto positivo de este centro para el desarrollo sanitario del distrito de Antón.