Controversia por impuestos municipales a la Zona Libre sigue generando reacciones en Colón

La Cámara de Comercio de la provincia de Colón se pronunció ante la controversia generada por opiniones sobre el cobro de impuestos a la Zona Libre, tras las declaraciones emitidas el pasado 5 de noviembre por el alcalde de la ciudad, Diógenes Galván.

El presidente de la Cámara, Dominico Medina, señaló que, aunque los impuestos municipales no aplican directamente a la Zona Libre de Colón, la situación económica de la provincia es compleja, y que a pesar de existir un movimiento económico, la realidad es distinta.

Por su parte, el dirigente comunitario Luis Ladeut consideró necesario incrementar los ingresos del Municipio de Colón, debido al aumento en la cantidad de empresas establecidas en comparación con décadas anteriores.

En días pasados, el alcalde Galván reiteró en Telemetro Reporta que el modelo tributario local de Colón debilita la economía de los municipios de la provincia. En este sentido, destacó que en su intervención durante los actos del 5 del noviembre únicamente reafirmó que existe una ley que rige la Zona Libre, la cual permite a los inversionistas no pagar impuestos, un modelo implementado para atraer la inversión. Sin embargo, señaló que hay decisiones a nivel nacional que promueven el no pago de impuestos municipales.