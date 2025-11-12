Gobierno crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina.

El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ejecutivo N.º 21 del 11 de noviembre de 2025, que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina (Conaporc), con el objetivo de fortalecer la producción porcina panameña.

Servir como foro de consulta y análisis de políticas públicas relacionadas con el sector

Elaborar una Guía Nacional de Buenas Prácticas para la Industria Porcina

Diseñar estrategias para garantizar la sostenibilidad ambiental del sector

Formular recomendaciones sobre temas que impacten la competitividad y sanidad de la porcicultura panameña y coordinar acciones de supervisión y seguimiento al desarrollo de la industria.

“La creación de esta comisión responde a la necesidad de fomentar una porcicultura moderna, sostenible y tecnológicamente avanzada, en cumplimiento con los principios constitucionales de protección ambiental, desarrollo agropecuario y salud pública”, detalla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según se establece en el Decreto Ejecutivo, la Conaporc estará adscrita al MIDA y la conformarán representantes de diversos ministerios, gremios de productores y el sector académico, incluyendo al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá (APUP), la Asociación de Productores de Cerdo de Panamá (APROCERPA), la Senacyt, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otros.