Gobierno crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina

El Gobierno indicó que la Conaporc estará adscrita al MIDA y la conformarán representantes de diversos ministerios y gremios de productores.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ejecutivo N.º 21 del 11 de noviembre de 2025, que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina (Conaporc), con el objetivo de fortalecer la producción porcina panameña.

Esta comisión tendrá entre sus principales funciones:

  • Servir como foro de consulta y análisis de políticas públicas relacionadas con el sector
  • Elaborar una Guía Nacional de Buenas Prácticas para la Industria Porcina
  • Diseñar estrategias para garantizar la sostenibilidad ambiental del sector
  • Formular recomendaciones sobre temas que impacten la competitividad y sanidad de la porcicultura panameña y coordinar acciones de supervisión y seguimiento al desarrollo de la industria.

“La creación de esta comisión responde a la necesidad de fomentar una porcicultura moderna, sostenible y tecnológicamente avanzada, en cumplimiento con los principios constitucionales de protección ambiental, desarrollo agropecuario y salud pública”, detalla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según se establece en el Decreto Ejecutivo, la Conaporc estará adscrita al MIDA y la conformarán representantes de diversos ministerios, gremios de productores y el sector académico, incluyendo al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá (APUP), la Asociación de Productores de Cerdo de Panamá (APROCERPA), la Senacyt, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otros.

