Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 15:16

Gobierno y BID analizan mejoras al marco de Asociaciones Público-Privadas en Panamá

El Gobierno y el BID realizaron un foro para fortalecer el marco regulatorio de las Asociaciones Público-Privadas en Panamá y promover proyectos sostenibles.

Gobierno y BID analizan mejoras

Gobierno y BID analizan mejoras

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fue el orador de apertura en el foro “Analizando el entorno para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas sostenibles en Panamá: ¿Cómo perfeccionar el marco nacional para impulsar más y mejores proyectos APP?”, organizado este miércoles por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro, concebido como un espacio de diálogo de alto nivel entre los sectores público y privado, tuvo como objetivo identificar oportunidades para perfeccionar el marco institucional y regulatorio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el país.

Gobierno y BID analizan mejoras al marco de Asociaciones Público-Privadas

image

Las conclusiones del foro, impulsado por la Secretaría de Metas, servirán de base para elaborar una hoja de ruta orientada a fortalecer la preparación, el financiamiento y la evaluación de futuros proyectos APP en Panamá.

En representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro Orillac felicitó a los organizadores y destacó que los objetivos del evento se alinean con la agenda del Gobierno Nacional: impulsar la iniciativa privada, generar empleos y mejorar el nivel de vida de la población.

“Panamá es un pueblo creativo y laborioso. Trabajamos para ser ejemplo mundial, combinando crecimiento económico con justicia y bienestar”, expresó Orillac. “Panamá es un pueblo creativo y laborioso. Trabajamos para ser ejemplo mundial, combinando crecimiento económico con justicia y bienestar”, expresó Orillac.

En esta nota:
Seguir leyendo

UDELAS y Grupo Melo firman un convenio marco de Cooperación Académica y Asistencia Técnica

SENAFRONT y MiAmbiente decomisan tablas de madera con documentación irregular en Chepo

Gobierno crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina

Recomendadas

Más Noticias