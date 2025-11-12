Gobierno y BID analizan mejoras al marco de Asociaciones Público-Privadas en Panamá

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fue el orador de apertura en el foro “Analizando el entorno para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas sostenibles en Panamá: ¿Cómo perfeccionar el marco nacional para impulsar más y mejores proyectos APP?”, organizado este miércoles por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) .

El encuentro, concebido como un espacio de diálogo de alto nivel entre los sectores público y privado, tuvo como objetivo identificar oportunidades para perfeccionar el marco institucional y regulatorio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el país.

Gobierno y BID analizan mejoras al marco de Asociaciones Público-Privadas

Las conclusiones del foro, impulsado por la Secretaría de Metas, servirán de base para elaborar una hoja de ruta orientada a fortalecer la preparación, el financiamiento y la evaluación de futuros proyectos APP en Panamá.

En representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro Orillac felicitó a los organizadores y destacó que los objetivos del evento se alinean con la agenda del Gobierno Nacional: impulsar la iniciativa privada, generar empleos y mejorar el nivel de vida de la población.

"Panamá es un pueblo creativo y laborioso. Trabajamos para ser ejemplo mundial, combinando crecimiento económico con justicia y bienestar", expresó Orillac.