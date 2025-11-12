Panamá Nacionales -

Dirección del Colegio José Dolores Moscote solicita pintar sillas rayadas

La directora del Instituto José Dolores Moscote emitió una circular dirigida a los profesores consejeros, a quienes les comunicó que al culminar el año escolar deben entregar las aulas tal cual fueron recibidas al principio del año lectivo, y ordena coordinar con sus respectivas consejerías la pintura de las sillas que fueron rayadas.