Panamá Nacionales - 12 de noviembre de 2025 - 18:41
Dirección del Colegio José Dolores Moscote solicita pintar sillas rayadas
La directora del Instituto José Dolores Moscote emitió una circular dirigida a los profesores consejeros, a quienes les comunicó que al culminar el año escolar deben entregar las aulas tal cual fueron recibidas al principio del año lectivo, y ordena coordinar con sus respectivas consejerías la pintura de las sillas que fueron rayadas.
