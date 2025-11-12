Centro Universitario de San Miguelito registra 98 % de avance, pero sigue sin abrir por falta de adendas

La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del Centro Regional Universitario de San Miguelito , ubicado en Panamá Norte, el cual registra un 98 % de avance, pero aún no ha sido abierto a los estudiantes debido al desembolso pendiente de adendas.

De acuerdo con el diputado Luis Duke, la Universidad de Panamá y la Contraloría General de la República han sostenido reuniones ante la urgencia de la apertura del centro universitario, cuya inauguración estaba prevista para 2024.

Hasta el momento, una de las adendas en espera, relacionada con la compra de equipos, ya fue refrendada, mientras que la correspondiente al sistema de aguas residuales continúa pendiente. Sin esta última, el proyecto no podrá abrir sus puertas para el primer semestre de 2026.

El nuevo espacio académico se ubica a pocos metros de las estaciones San Isidro y Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá, y está diseñado para albergar a unos 12,000 estudiantes.

En días pasados, el asesor legal del centro, Miguel Delgado, explicó a Telemetro Reporta que la moderna infraestructura cuenta con 14 edificios, entre ellos cinco de aulas, 20 laboratorios, un auditorio con capacidad para 500 personas, gimnasios y áreas deportivas, además de espacios académicos y administrativos.