UDELAS y Grupo Melo firman un convenio marco de Cooperación Académica y Asistencia Técnica.

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios y la representante legal de Grupo Melo, Laury Melo de Alfaro suscribieron un convenio marco de Cooperación Académica y Asistencia Técnica dirigido al fortalecimiento institucional, la formación de capital humano y el desarrollo de proyectos conjuntos de impacto nacional y regional.

Con este convenio las partes se comprometen a establecer mecanismos de colaboración y coordinación para implementar programas de capacitación, prácticas profesionales, responsabilidad social, investigación aplicada, extensión universitaria, en áreas de interés común (agroindustria, alimentos, nutrición, salud, sostenibilidad, logística, innovación y gestión empresarial).

Terreros Barrios, dijo que para la UDELAS la firma de este convenio con el Grupo Melo tiene un “valor muy importante, esta universidad pública siempre ha tratado de establecer este tipo de alianza que, no solo nos permite consolidarnos sino también aportar desde cada una de nuestras especializades junto con el sector empresarial y el sector productivo”.

Con esta alianza estratégica, según la rectora de la UDELAS, tendrán la oportunidad de contar con escenarios de prácticas profesionales, pasantías y de observaciones para nuestros estudiantes de las carreras de Seguridad Alimentaria Nutricional, Biotecnología de Alimentos y Salud y Seguridad Ocupacional, entre otras.

El acuerdo establece que se conformará una Comisión Técnica que se encargará de proponer colaboraciones en investigación, capacitación y tecnología, preparar planes de trabajo, supervisar el avance de las actividades conjuntas y recomendar ajustes necesarios.

Por su parte, la representante legal de Grupo Melo Laury Melo de Alfaro, manifestó es “muy significativa” la alianza con la UDELAS, al señalar que comparten muchas cosas en común como por ejemplo la capacitación de personas en lo que se refiere a el trabajo, la agroindustria y la salud.

“Vamos a poder colaborar mutuamente con intercambio de estudiantes y colaboradores nuestros en la UDELAS, en pro de satisfacer esa necesidad que tienen las personas de aprender más y aplicarlo a la salud”, agregó.

Otro aspecto importante que contiene el convenio es que las actividades conjuntas deberán mencionar a ambas instituciones, mientras que el contenido será de responsabilidad, y toda publicación requerirá acuerdo previo.