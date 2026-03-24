UDELAS potencia gestión de investigación científica.

Un acuerdo académico que establece nuevas normas para regular los procesos de inscripción, registro y certificación de las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación en la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), fue aprobado por el Consejo Académico, a su vez se actualiza el reglamento del Programa de Fondo Concursable que para este año se proyecta aprobar 50,000.00 balboas con el fin de robustecer la cultura investigativa de la institución.

Las nuevas reglas establecen que las actividades de investigación científica que podrán inscribirse, registrarse y certificarse están enfocadas en Anteproyecto o protocolo de investigación, Investigación científica; Publicaciones científicas (artículos, libros científicos y/o capítulos de libros científicos), Conferencias y/o disertaciones y ponencias de corte científico y Proyectos de innovación o desarrollo.

Cabe destacar que todos los procedimientos para la inscripción de anteproyecto de investigación científica, los formatos y demás requisitos estarán próximamente en la web de la UDELAS https://www.udelas.ac.pa/.

En cuento a el fondo concursable en los últimos años se destinó para las diferentes investigaciones un monto de 253,252.42 balboas, los cuales fueron utilizados en 87 proyectos grupales de los cuales surgieron un total de 132 productos. Siendo así una década bajo la a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado ((actualmente Decanato de Investigación) se realizaron 75 investigaciones de forma grupal y 12 individuales. Participaron 291 profesores, 28 estudiante y 5 administrativos.

Entre los proyectos desarrollados podemos mencionar Hongos comestibles del Bosque Urbano Los Ríos, Albrook, Panamá y Atención fisioterapéutica relacionada con la rehabilitación de afecciones músculo esqueléticas.

La rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, apuntó que la investigación constituye un pilar fundamental para esta casa de estudios superior, al reafirmar el compromiso institucional de fortalecer su presencia en los rankings internacionales.

“Necesitamos que la UDELAS produzca más investigaciones científicas, por lo que instamos a los profesores a que se sumen y escriban sus artículos para ser publicados en revistas de alto impacto, es un gran desafío, y estoy segura que tendremos buena participación”, subrayó Terreros Barrios.

En ese sentido, aseguró que la universidad continúa impulsando iniciativas a la generación de conocimiento, el fortalecimiento de los semilleros de investigación y la formación continua de estudiantes y docentes, con el objetivo de elevar la calidad académica, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo social y científico del país.

Otras de las investigaciones realizadas corresponden a la Evaluación de la conservación del rambután (Nephelium lappaceum) en almíbares con tratamientos de mucílago de cacao criollo (Theobroma cacao) y aloe vera (Aloe barbadensis Mill) y Evaluación de los aceites esenciales de Syzygium aromaticun y Zingiber officinale como conservantes antimicrobianos en carne molida de res tipo hamburguesa.