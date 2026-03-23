UDELAS construirá un nuevo centro de salud en Chiriquí

El distrito de Tolé marca un avance significativo con la construcción del Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (CIAES), un proyecto impulsado por la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ).

La rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que este centro permitirá brindar atención integral, servicios de rehabilitación y formación especializada, acercando estos servicios directamente a las comunidades.

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Según explicó, el proyecto impactará positivamente a más de 12 mil personas del distrito y áreas vecinas, mejorando su acceso a la salud y la educación.

UDELAS entrega orden para iniciar construcción

Centro de salud de UDELAS en Chiriquí @UDELAS

En el marco de la Feria de Tolé 2026, se realizó la entrega oficial de la orden de proceder para la construcción del CIAES. El acto fue encabezado por el diputado Eliecer Castrellón, y contó con la participación de cientos de personas que celebraron este avance considerado histórico para la región.

Un cambio esperado por años

La rectora Terreros resaltó que este proyecto responde a una necesidad histórica en el distrito.

“Durante años, las familias tuvieron que recorrer largas distancias para recibir atención médica. Con CIAES, llevamos los servicios a quienes más los necesitan”, afirmó. “Durante años, las familias tuvieron que recorrer largas distancias para recibir atención médica. Con CIAES, llevamos los servicios a quienes más los necesitan”, afirmó.

El centro ofrecerá atención con profesionales especializados, reduciendo la necesidad de traslados hacia otras provincias.

Impulso a la formación y la investigación

Además de la atención médica, el CIAES también fortalecerá la formación de nuevos profesionales y la investigación, con enfoque en la realidad del interior del país y comunidades vulnerables.

El diputado Castrellón subrayó que este proyecto representa un paso importante para el desarrollo social y educativo de la región.