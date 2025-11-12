Pagos a jubilados y pensionados en noviembre: Así puedes cobrar por ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer las fechas oficiales del segundo pago de jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025. De acuerdo con el calendario de la institución, el pago electrónico (ACH) se efectuará el jueves 20 de noviembre, mientras que la entrega de cheques físicos será el viernes 21 de noviembre.

La entidad recordó a los beneficiarios que pueden optar por recibir sus pagos a través del sistema de acreditamiento bancario (ACH), una modalidad que ofrece mayor comodidad, rapidez y seguridad, evitando largas filas en las agencias.

jubilados y pensionados en noviembre 2025: Pasos para cobrar por ACH

Jubilados y pensionados TReporta

Para inscribirse en este sistema, los jubilados o pensionados deben:

Descargar el formulario de solicitud disponible en la página web de la CSS.

Validarlo en su banco.

Entregarlo en una Agencia Administrativa de la Caja de Seguro Social.

El mecanismo permite que los pagos se depositen directamente en cuentas de ahorro o corriente en más de 30 bancos y cooperativas afiliadas a nivel nacional.

La CSS reiteró su compromiso de seguir promoviendo el uso del ACH como una alternativa moderna y eficiente para los más de 300 mil jubilados y pensionados del país.