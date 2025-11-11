SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el rescate del señor Agudino Río Camargo, de 53 años, quien se encontraba desaparecido en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé.
Fue trasladado al hospital de Penonomé para su debida atención. pic.twitter.com/6Po5Hi4uqP