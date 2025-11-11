Penonomé Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 17:52

SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé

El SINAPROC detalló que el ciudadano fue trasladado a un hospital de Penonomé para recibir la atención médica correspondiente.

SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé.

SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el rescate del señor Agudino Río Camargo, de 53 años, quien se encontraba desaparecido en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé.

La institución detalló que el ciudadano fue trasladado a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988373887198130653&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC ubicó el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en Lago Bayano

Sinaproc inspecciona caserón en Colón tras colapso de piso de madera en el Barrio Sur

SINAPROC levanta la alerta verde a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias