SINAPROC advierte por fuertes vientos y oleajes en el Caribe panameño del 11 al 13 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó este lunes que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé una intensificación del viento y oleajes en el litoral Caribe panameño desde el martes 11 hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Según el reporte, el fenómeno se debe al avance de un empuje frío sobre el país, lo que generará fuertes rompientes, corrientes de retorno y condiciones peligrosas para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras.

Las regiones bajo vigilancia por condiciones marítimas adversas son:

Caribe Occidental: Bocas del Toro y norte de Veraguas

Bocas del Toro y norte de Veraguas Caribe Central: Colón

Colón Caribe Oriental: Comarca Guna Yala

El SINAPROC recomienda evitar actividades recreativas en el mar Caribe, especialmente en zonas no autorizadas, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Se mantiene aviso de prevención por lluvias

Además, la entidad recordó que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas desde el 10 al 12 de noviembre de 2025, con énfasis en las provincias de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan (Sambú) y Los Santos.

El organismo de protección civil reiteró su llamado a la población a tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos y ráfagas de viento, así como seguir las recomendaciones de las autoridades locales durante el periodo de vigilancia meteorológica.