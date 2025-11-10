Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 15:29

¡Buenas noticias! Agroferias del IMA se realizarán este 12 de noviembre a nivel nacional

El IMA recuerda que para asistir a las Agroferias los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 12 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del miércoles 12 de noviembre

Panamá

  • Antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

Los Santos

  • Junta comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
  • La Plazita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.

Panamá Oeste

  • Cancha de la escuela de El Copé, corregimiento del Higo, distrito de San Carlos.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón, distrito de Colón.

Coclé

  • Casa comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.

Herrera

  • Cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

Panamá Este

  • Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1987963533754245345&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Atención: Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

Última agroferia del IMA durante esta semana: mira dónde comprar arroz a B/.5.00

Meduca se refiere a la participación de estudiantes extranjeros en los actos patrióticos

Recomendadas

Más Noticias