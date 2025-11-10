¡Buenas noticias! Agroferias del IMA se realizarán este 12 de noviembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 12 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias.
Agroferias del miércoles 12 de noviembre
Panamá
- Antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.
Los Santos
- Junta comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.
Veraguas
- Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
- La Plazita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.
Panamá Oeste
- Cancha de la escuela de El Copé, corregimiento del Higo, distrito de San Carlos.
Colón
- Predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón, distrito de Colón.
Coclé
- Casa comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.
Herrera
- Cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.
Chiriquí
- Cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.
Panamá Este
- Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.