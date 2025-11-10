Guardaparques impiden ingreso irregular al Parque Nacional Volcán Barú.

Guardaparques de turno en el puesto de control de Los Llanos detectaron a un grupo de visitantes que intentaba ingresar al Parque Nacional Volcán Barú por un acceso no autorizado.

El personal explicó que la normativa ambiental exige realizar un registro previo en la plataforma web del Ministerio de Ambiente y contar con un guía autorizado. Tras la orientación brindada, los visitantes se retiraron del área.

MiAmbiente detalló que el sendero por el cual intentaban ingresar no era seguro debido a su alto nivel de dificultad, y reiteró el llamado a los amantes del senderismo y las actividades al aire libre a cumplir con el registro previo. Esta medida garantiza una atención personalizada y contribuye a que tanto guardaparques como guías puedan ofrecer seguridad, acompañamiento y una experiencia segura y agradable dentro del parque.