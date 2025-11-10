Guardaparques impiden ingreso irregular al Parque Nacional Volcán Barú.

Guardaparques de turno en el puesto de control de Los Llanos detectaron a un grupo de visitantes que intentaba ingresar al Parque Nacional Volcán Barú por un acceso no autorizado.
MiAmbiente detalló que el sendero por el cual intentaban ingresar no era seguro debido a su alto nivel de dificultad, y reiteró el llamado a los amantes del senderismo y las actividades al aire libre a cumplir con el registro previo. Esta medida garantiza una atención personalizada y contribuye a que tanto guardaparques como guías puedan ofrecer seguridad, acompañamiento y una experiencia segura y agradable dentro del parque.