Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 15:35

Ministra del MIDES detalla los pagos de los programas monetarios que iniciarán pronto

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos del MIDES comenzarán con los desembolsos a través de las Tarjetas Clave Social.

Ministra del MIDES detalla los pagos de los programas monetarios.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, se refirió a la entrega de los pagos de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), los cuales iniciarán el lunes 17 de noviembre a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos de la Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y SENAPAN, comenzarán con los desembolsos a través de las Tarjetas Clave Social y en las áreas de difícil acceso.

La ministra participó este lunes 10 de noviembre en los desfiles patrios de La Villa de Los Santos, en conmemoración del Primer Grito de Independencia de 1821.

Fechas del cuarto cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre
