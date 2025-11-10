Ministra del MIDES detalla los pagos de los programas monetarios que iniciarán pronto

Ministra del MIDES detalla los pagos de los programas monetarios. MIDES

Por Ana Canto La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, se refirió a la entrega de los pagos de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), los cuales iniciarán el lunes 17 de noviembre a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos de la Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y SENAPAN, comenzarán con los desembolsos a través de las Tarjetas Clave Social y en las áreas de difícil acceso.

