Ministra del MIDES detalla los pagos de los programas monetarios que iniciarán pronto

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, se refirió a la entrega de los pagos de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), los cuales iniciarán el lunes 17 de noviembre a nivel nacional.
La ministra participó este lunes 10 de noviembre en los desfiles patrios de La Villa de Los Santos, en conmemoración del Primer Grito de Independencia de 1821.
Fechas del cuarto cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre