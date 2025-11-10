Panamá Nacionales -

Ministra del Mides se refiere a pago de programas sociales y proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, brindó detalles sobre el cronograma de pago de los programas sociales y dio a conocer que para el jueves 13 de noviembre se tiene previsto que inicien las mesas de trabajo en la Asamblea Nacional, para abordar el proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y lo convierte en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).