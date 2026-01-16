Panamá Nacionales -

Mides lanza el libro "Ha-bla-lo" como complemento a las estrategias en beneficio de la salud mental

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó este viernes el lanzamiento del libro “Ha-bla-lo”, como un complemento de las estrategias en beneficio de la salud mental, para apoyar a la línea 147, así como invitar a la población a hablar sobre este tema. Cuenta con múltiples mensajes positivos y una guía práctica para combatir el estrés, la depresión, la ansiedad y la tristeza.