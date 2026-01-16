INADEH abre inscripciones para cursos presenciales gratuitos en Santiago

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció la apertura de nuevos cursos presenciales en su sede de Santiago, dirigidos a personas interesadas en adquirir o reforzar habilidades técnicas con alta demanda laboral.

También te puede interesar: CSS busca especialistas por falta de atención en el interior; pacientes denuncian retrasos

INADEH: oferta disponible y horarios

La programación incluye cursos en ebanistería básica, confección de tembleques, arreglo de barba y bigote, albañilería básica y soldadura por arco eléctrico, con duraciones que van desde 40 hasta 300 horas, distribuidas en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, lo que permite mayor flexibilidad para los participantes.

Embed - INADEH on Instagram: "Cursos presenciales en INADEH - Santiago 1. Ebanistería básica - 300 horas - horario nocturno 2. Confección de tembleques - 150 horas - horario vespertino. 3. Arreglo de barba y bigote - 40 horas - horario nocturno. 4. Albañilería básica - 300 horas - horario matutino. 5. Soldadura por arco eléctrico - 150 horas - horario matutino y vespertino. Ingresa a www.inadeh.edu.pa e inscríbete en la plataforma de preinscripción o llama al 935-0354, directo a la sede. #ConPasoFirme #TransformamosVidas" View this post on Instagram

Estas capacitaciones se desarrollarán de manera presencial y están orientadas tanto a principiantes como a personas que buscan perfeccionar conocimientos técnicos.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción a través del sitio web www.inadeh.edu.pa o comunicarse directamente con la sede del INADEH en Santiago al 935-0354, donde recibirán orientación sobre los requisitos y el proceso de matrícula.

El INADEH reiteró que los cupos son limitados e invitó a la población a aprovechar estas oportunidades de formación que contribuyen al crecimiento profesional y al fortalecimiento del talento humano en la región.