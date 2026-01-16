INADEH abre inscripciones para cursos presenciales gratuitos en Santiago

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de nuevos cursos presenciales en su sede de Santiago, dirigidos a personas interesadas en adquirir o reforzar habilidades técnicas con alta demanda laboral.
INADEH: oferta disponible y horarios
La programación incluye cursos en ebanistería básica, confección de tembleques, arreglo de barba y bigote, albañilería básica y soldadura por arco eléctrico, con duraciones que van desde 40 hasta 300 horas, distribuidas en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, lo que permite mayor flexibilidad para los participantes.
Estas capacitaciones se desarrollarán de manera presencial y están orientadas tanto a principiantes como a personas que buscan perfeccionar conocimientos técnicos.
¿Cómo inscribirse?
Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción a través del sitio web www.inadeh.edu.pa o comunicarse directamente con la sede del INADEH en Santiago al 935-0354, donde recibirán orientación sobre los requisitos y el proceso de matrícula.
El INADEH reiteró que los cupos son limitados e invitó a la población a aprovechar estas oportunidades de formación que contribuyen al crecimiento profesional y al fortalecimiento del talento humano en la región.