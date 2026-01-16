Aeropuerto de Chitré inaugura nuevo servicio de salvamento y extinción de incendios

El director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, inauguró este jueves 15 de enero el nuevo Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) en el Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama de Chitré.

Esta entrega se considera histórica para la terminal aérea, ya que tanto la infraestructura como el equipo técnico son producto del ingenio y compromiso del talento humano de la institución. La instalación fue construida directamente por personal de la AAC, motivo por el cual el titular de la entidad aprovechó el acto para reconocer formalmente a cada uno de los funcionarios que contribuyeron con la obra.

aeronauticacivil - chitré Este vehículo cuenta con una capacidad de 500 libras de polvo químico. Aeronáutica Civil

Un componente fundamental de esta entrega es el diseño del carro SSEI, realizado por los propios bomberos aeronáuticos. Este vehículo cuenta con una capacidad de 500 libras de polvo químico, además de extintores de espuma y camillas preparadas para atender cualquier incidente de forma inmediata.

La implementación de este servicio es vital, ya que anteriormente la falta de un SSEI propio limitaba la capacidad de las aeronaves por razones de seguridad. Con esta activación, el tiempo de respuesta ante emergencias pasa de 20 minutos, cuando se dependía de apoyo externo, a una reacción inmediata en pista, permitiendo que los vuelos comerciales operen a su máxima capacidad de 50 pasajeros, lo que hace la ruta a Chitré más rentable y segura.

directoraeronauticacivil Director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas. Aeronáutica Civil

El impacto de esta mejora es inmediato, quedando el servicio activado para recibir a los visitantes que se trasladan a la provincia con motivo del Desfile de las Mil Polleras, garantizando vuelos seguros y directos.

Sobre el futuro de la terminal, el director Bárcenas señaló la importancia de seguir creciendo: "Próximos pasos: creo que ya tenemos que empezar a trabajar en ampliar un poco la capacidad para también ofrecer de esa manera mejores servicios, más capacidad de arrendadores de autos, mejor capacidad para los estamentos de seguridad en cuanto a infraestructura y posteriormente, pues si Dios quiere, pronto iniciar con la construcción del cuartel SSEI y algo de ampliación de plataformas para seguir alzando el servicio que se da a esta región", indicó.