Preso panameño en Venezuela: Cancillería confirma liberación del marino Olmedo Javier Núñez Peñalba

La Cancillería de la República de Panamá confirmó este viernes la liberación del marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, quien permanecía detenido en Venezuela en condición de preso político , tras su captura en junio de 2025.

Núñez, encargado del mantenimiento de motores de la embarcación Guaiquerí N35, fue arrestado junto al resto de la tripulación cuando el barco fue interceptado por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mientras navegaba en la zona económica exclusiva de Venezuela.

La @CancilleriaPma confirmó este viernes la liberación del marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, quien se mantenía como preso político en Venezuela.



Núñez, a cargo del mantenimiento de motores de la embarcación Guaiquerí N35, fue detenido junto al resto de la tripulación…

De acuerdo con la información oficial, las autoridades venezolanas acusaron a los tripulantes de realizar “actividades sospechosas”, procediendo a su detención y posterior encarcelamiento, situación que generó gestiones diplomáticas por parte del Estado panameño.

La Cancillería panameña destacó que la liberación de Núñez se logró tras esfuerzos diplomáticos sostenidos, reiterando su compromiso con la protección de los derechos y la integridad de los ciudadanos panameños en el exterior.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las condiciones de la liberación ni sobre el estatus del resto de la tripulación, aunque las autoridades indicaron que se mantiene el seguimiento al caso por las vías diplomáticas correspondientes.