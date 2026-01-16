Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 11:22

Mina en Donoso: Presidente Mulino anunciará decisión definitiva este 2026

El presidente José Raúl Mulino informó que expertos chilenos asesorarán el proceso de la mina y que las decisiones se anunciarán a mediados de año.

Mina en Donoso

Mina en Donoso

MARTIN BERNETTI / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El proceso relacionado con la mina continúa siendo atendido por el Gobierno Nacional y nuevas decisiones serán anunciadas a mediados de este año, confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario explicó que Panamá contará con el respaldo de expertos internacionales provenientes de Chile, tras un acuerdo alcanzado con el presidente de ese país, considerado un referente mundial en minería de cobre.

Mulino detalló que la asesoría técnica chilena será clave para evaluar el escenario actual y definir el futuro del sitio minero, en un proceso que busca sustento técnico y experiencia internacional antes de tomar determinaciones finales.

Presidente José Raúl Mulino informó que expertos chilenos asesorarán el proceso de la mina

Minera Panamá - Cierre de mina

“Tendré una reunión con el presidente en Chile, quien me ha prometido la ayuda de tres expertos. Chile es el referente número uno en minería de cobre y cuenta con una industria de gran trayectoria. El mandatario me manifestó que, con gusto, nos facilitará la asesoría técnica para la etapa en la que nos encontramos actualmente”, señaló el presidente Mulino. “Tendré una reunión con el presidente en Chile, quien me ha prometido la ayuda de tres expertos. Chile es el referente número uno en minería de cobre y cuenta con una industria de gran trayectoria. El mandatario me manifestó que, con gusto, nos facilitará la asesoría técnica para la etapa en la que nos encontramos actualmente”, señaló el presidente Mulino.

El jefe del Ejecutivo subrayó que este acompañamiento especializado permitirá tomar decisiones responsables y bien fundamentadas, en un tema de alto impacto económico, ambiental y social para el país.

De acuerdo con Mulino, los anuncios oficiales sobre el rumbo del proceso minero se darán a conocer a mediados de año, una vez se cuente con las evaluaciones técnicas correspondientes y las recomendaciones de los expertos internacionales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajador de EE.UU. Kevin Cabrera, visita Herrera y estará en el Desfile de las Mil Polleras

Contraloría no refrenda contratos de recolección de basura solicitado por la Alcaldía de San Miguelito

ATTT anuncia nuevo horario sabatino en cinco sedes a partir de este 17 de enero

Recomendadas

Más Noticias