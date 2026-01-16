Presidente Mulino viaja a Paraguay para representar a Panamá en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Panamá da un paso estratégico en su política comercial y de integración internacional al convertirse en parte activa de la mayor zona de libre comercio del mundo, que conecta a más de 700 millones de consumidores en Sudamérica y Europa.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, partió este viernes hacia Asunción, Paraguay, para participar como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, un pacto largamente esperado que abre nuevas oportunidades de negocios, exportación e inversión para el país.

La firma oficial del acuerdo se realizará el sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Asunción), equivalentes a las 9:30 a.m. en Panamá, en el Gran Teatro José Asunción Flores, ubicado en el Banco Central del Paraguay.

Mulino-Mercosur-Argentina.jpg Presidencia

Mulino atiende una invitación formal del presidente paraguayo, Santiago Peña, en vista de que Paraguay ejerce actualmente la Presidencia Pro Tempore del Mercosur. La delegación panameña está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

El acuerdo será suscrito por los cancilleres de los Estados parte del Mercosur y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefovi. Al acto asistirán también los presidentes de los países miembros del bloque sudamericano, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quienes fungirán como testigos de honor.

Para Panamá, que ingresó oficialmente al Mercosur en 2025, esta nueva coyuntura representa una ventana estratégica para ampliar mercados, fortalecer su posición como plataforma logística y atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como comercio, servicios, agroexportación y logística internacional.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea consolida un bloque económico sin precedentes, al establecer la zona de libre comercio más grande del mundo, unificando reglas comerciales y facilitando el intercambio entre dos continentes clave para la economía global.