Canciller de Israel visitará Panamá en febrero de 2026 tras más de 40 años sin una visita oficial

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, realizará una visita oficial a Panamá los días 24 y 25 de febrero de 2026, informó este viernes la Embajada de Israel, destacando que se trata de la primera visita de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas.
Durante su estadía, Sa’ar sostendrá reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, entre otras autoridades panameñas.
Canciller de Israel visitará Panamá en febrero tras 40 años
De acuerdo con la información oficial, la agenda del canciller israelí estará enfocada en fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de agua y agricultura, así como en asuntos económicos y comerciales, áreas consideradas estratégicas para ambos países.
La visita marca un hito diplomático en las relaciones entre Panamá e Israel, y se da en un contexto de interés mutuo por ampliar los vínculos de cooperación técnica, intercambio de conocimientos y oportunidades de inversión.
La Cancillería panameña y la representación diplomática de Israel indicaron que, durante el encuentro, también se abordarán mecanismos para profundizar el diálogo político y fortalecer las relaciones bilaterales.