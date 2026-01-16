Este viernes entra en vigor el aumento al salario mínimo en Panamá

Este viernes entra en vigor el aumento al salario mínimo

A partir de este viernes 16 de enero de 2026, comienza a regir en Panamá el nuevo aumento al salario mínimo , tras el acuerdo alcanzado por los sectores que integran la Comisión Nacional de Salario Mínimo, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

De acuerdo con la entidad, el ajuste salarial se aplicará de forma escalonada, contemplando 59 tasas de salario mínimo que abarcan 74 actividades económicas a nivel nacional, tanto en la capital como en el interior del país.

Aumento al salario mínimo por sectores clave

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, detalló algunos de los incrementos acordados para sectores estratégicos:

Pesca industrial: aumento de B/.16.00

aumento de Transporte: incremento de B/.12.50

incremento de Trabajadores de seguridad: B/.12.00 adicionales

adicionales Conductores colegiales: B/.9.50

En el sector de recolección de desechos, los ajustes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Interior del país: aumento de B/.15.00

aumento de Provincia de Panamá: incremento de B/.10.00

Para el trabajo doméstico, el ajuste fue equiparado en ambas regiones, garantizando condiciones salariales similares a nivel nacional.

Muñoz subrayó que ningún trabajador que devengue salario mínimo recibirá menos de B/.9.50 adicionales con este nuevo ajuste. En promedio, el incremento generalizado equivale a B/.9.50 mensuales para quienes se encuentran bajo este régimen salarial.

Evaluación permanente a partir de 2026

Como parte del acuerdo, se estableció que los representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno mantendrán reuniones permanentes a partir de 2026, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la economía, fortalecer el diálogo social y preservar la generación de empleos estables en el país.

El MITRADEL reiteró que el ajuste busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sin afectar la sostenibilidad de las empresas ni el clima laboral.