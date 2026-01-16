Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de la segunda quincena de enero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República dieron a conocer el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos , correspondiente al primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.

El cronograma incluye a trabajadores de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), así como otras instituciones del sector público.

Fechas de pago – Enero 2026

Martes 27 de enero : Recibirán su salario los trabajadores del Sistema Penal Acusatorio , el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional .

Miércoles 28 de enero : Corresponde el pago a los funcionarios de la Asamblea Nacional , Contraloría General de la República , Presidencia de la República , Ministerio de Relaciones Exteriores , Ministerio de Comercio e Industrias , Ministerio de Obras Públicas , Ministerio de Economía y Finanzas , Ministerio de Gobierno , Ministerio de Seguridad Pública , Ministerio de Ambiente , Ministerio de Cultura , Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo .

Jueves 29 de enero: Cobrarán sus salarios los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas.

El MEF y la Contraloría recomendaron a los funcionarios verificar la fecha que les corresponde dentro del calendario oficial, a fin de realizar una adecuada planificación financiera.

Para conocer el detalle completo del cronograma del primer semestre del año, los interesados pueden consultar el documento oficial titulado “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026 ”, disponible en los canales institucionales del Gobierno Nacional.