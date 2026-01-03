Calendario de pago para servidores públicos: fechas de enero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República hicieron público el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos correspondiente al primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.
Primer pago del décimo tercer mes
Las autoridades recordaron que el primer pago del décimo tercer mes de 2026 se realizará el 20 de febrero, fecha clave para miles de servidores públicos a nivel nacional.
Fechas de pago a servidores públicos – Enero 2026
De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de enero se efectuarán de la siguiente manera:
Lunes 12 de enero
Recibirán su salario los servidores públicos del:
- Sistema Penal Acusatorio
- Ministerio de Educación (MEDUCA)
- Policía Nacional
Martes 13 de enero
Cobrarán los funcionarios de:
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Presidencia de la República
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de la Mujer
- Defensoría del Pueblo
Miércoles 14 de enero
Recibirán su pago los servidores públicos del:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas