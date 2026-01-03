Panamá Nacionales -  3 de enero de 2026 - 16:02

Calendario de pago para servidores públicos: fechas de enero 2026

MEF y Contraloría publican el calendario de pago de salarios a servidores públicos para el primer semestre de 2026. Conoce las fechas.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República hicieron público el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos correspondiente al primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.

El cronograma incluye a trabajadores de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre otras instituciones del sector público.

Primer pago del décimo tercer mes

Las autoridades recordaron que el primer pago del décimo tercer mes de 2026 se realizará el 20 de febrero, fecha clave para miles de servidores públicos a nivel nacional.

Fechas de pago a servidores públicos – Enero 2026

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de enero se efectuarán de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero

Recibirán su salario los servidores públicos del:

  • Sistema Penal Acusatorio
  • Ministerio de Educación (MEDUCA)
  • Policía Nacional

Martes 13 de enero

Cobrarán los funcionarios de:

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Presidencia de la República
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio de la Mujer
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de enero

Recibirán su pago los servidores públicos del:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas
