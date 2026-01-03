Calendario de pago para servidores públicos: fechas de enero 2026

Calendario de pago para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República hicieron público el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos correspondiente al primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.

El cronograma incluye a trabajadores de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre otras instituciones del sector público.

Primer pago del décimo tercer mes

Las autoridades recordaron que el primer pago del décimo tercer mes de 2026 se realizará el 20 de febrero, fecha clave para miles de servidores públicos a nivel nacional.

Fechas de pago a servidores públicos – Enero 2026

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de enero se efectuarán de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero

Recibirán su salario los servidores públicos del:

Sistema Penal Acusatorio

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Policía Nacional

Martes 13 de enero

Cobrarán los funcionarios de:

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Presidencia de la República

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Cultura

Ministerio de la Mujer

Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de enero

Recibirán su pago los servidores públicos del: